Anruf bei Polizei: „Habe meine Schwester getötet“

Freitagabend ging in einer Polizeidienststelle in Wien ein Anruf ein, der noch für viel Verwirrung sorgen sollte. „Der Unbekannte behauptete, er hätte seine Schwester ermordet und würde sich nun selbst umbringen!“, berichtet Polizeisprecher Markus Dexl der „Krone“. Via Handypeilung dürften die Wiener Beamten dann einen Villacher ausgeforscht haben, der jenen Anruf getätigt haben soll. Sofort rückten die Cobra, die Schnelle Interventions Gruppe (SIG), sieben Streifen und die Bereitschaftseinheiten zur genannten Adresse aus.