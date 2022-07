Kohlenmonoxid strömte aus: 10 Personen gerettet

„Es ist farb- und geruchlos! Und gelangt es über die Lunge in den Blutkreislauf, bindet es sich - vereinfacht gesagt - mit den roten Blutplättchen und verhindert den Sauerstofftransport im Körper“, warnt Umweltmediziner Hans-Peter Hutter angesichts der beängstigenden Serie an CO-Unfällen. Fünfmal musste die Wiener Feuerwehr jüngst genau deshalb ausrücken - um das Schlimmste, nämlich den Tod von Hausbewohnern, zu verhindern. Befeuert wurde die Dramatik durch das herrschende Niederdruckwetter in Kombination mit großer Hitze.