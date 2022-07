Mädchen (14) auf „Pannen-Achterbahn“ gestorben

Am Donnerstag ist ein 14-jähriges Mädchen auf einer Achterbahn in einem Vergnügungspark in Dänemark gestorben - bei dem Horrorunfall sollen sich die hinteren Sitze während der Fahrt gelöst haben. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, darunter ein 13-Jähriger. Es war nicht der erste Unfall, der sich auf dem Fahrgeschäft namens „Cobra“ ereignet hatte ...