200 km/h im Twike 5: Das Tretauto geht in Serie!

Als Kinder haben wir es geliebt, in einem Tretauto oder auf einem Kettcar zu fahren. Achtung, jetzt wird’s nostalgisch: So etwas kommt jetzt in groß auf den Markt - in Form des Twike 5, der jetzt in Serie geht. Anders als früher fährt man mit diesem Tretmobil aber nicht der Mami hinterher, sondern - elektrisch unterstützt - mit bis zu knapp 200 km/h über die Autobahn! Ob man das will, ist eine andere Frage.