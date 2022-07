WK ortet „Ruhe vor dem Sturm“ in Tirols Betrieben

Energie- und Rohstoffpreise größte Herausforderung

Und was sind die größten Herausforderungen für die Betriebe? Wenig verwunderlich stehen an erster Stelle mit rund 82 Prozent die Energie- und Rohstoffpreise. An zweiter Stelle reiht sich der Arbeitskräftemangel (69%), gefolgt von Lieferkettenproblemen (64%). Wie Stefan Garbislander, Leiter der Wirtschaftspolitik, Innovation und Nachhaltigkeit in der WK, sagt, „ist das zu Jahresbeginn prognostizierte Wachstum von 5 bis 6 Prozent theoretisch noch möglich, das hängt aber davon ab, was die kommenden Monate bringen“.