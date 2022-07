Kameras geknackt: Hacker schickt Betrügern Polizei

Der Hacker sah den Betrügern wochenlang bei der Arbeit zu, ein 20 Minuten langer Zusammenschnitt der Vorgänge in dem Callcenter wurde auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Dieser liefert nicht nur interessante Einblicke in den Arbeitsalltag der Trickbetrüger, sondern zeigt am Ende auch, was der Aktivist mit den gesammelten Informationen gemacht hat.