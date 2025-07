Die loyalen Reserven der ÖVP

Es ist profaner: Die ÖVP wollte einfach, dass das Zepter im engen Kreis der Vertrauten weitergereicht wird. Das klingt feudal und dynastisch, ist aber in unserer Demokratie völlig regelkonform. Dennoch kam der ÖVP nicht gänzlich ungelegen, dass die SPÖ in Salzburg keine klare Führung hat. Es gibt nur so eine Art sozialdemokratischen Verwaltungsrat aus drei Personen. Der ist außerhalb der Funktionärswelt bedeutungslos.