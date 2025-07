Hochkriminelle Brüder: Anklage wegen 50 Delikten

Spektakuläre Flucht mit Geländewagen

Alleine bei uns in Oberösterreich sollen die drei Brüder 17-mal Autos gestohlen und teilweise demoliert haben. Für Schlagzeilen sorgten beispielsweise zwei der drei notorischen Unruhestifter, als sie in der Nacht von 4. auf 5. Jänner in Leonding in den Schauraum eines Autohauses einbrachen.