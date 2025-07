EU-Kommissar Brunner schlägt in der Heimat auf

Als Kinder waren wir zusammen im Leistungszentrum. Mittlerweile ist es aber über 35 Jahre her, dass Magnus und ich Doppel, geschweige denn bei Meisterschaften gespielt haben. Darum freut es mich natürlich extrem“, gesteht ÖTV-Präsident Martin Ohneberg vor den am Samstag in Bregenz startenden österreichischen Seniorentitelkämpfen, bei denen er mit Magnus Brunner in der M50-Klasse am Platz steht.