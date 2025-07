Frau widerruft Gewaltvorwurf – und wird angeklagt

Angebliche Eifersucht führte sie zur Polizei

Was denn nun stimme, will Richter Andreas Böhm von der vor ihm sitzenden Angeklagten wissen? Hinter der jener Mann Platz genommen hat, den sie zuerst beschuldigt und später entlastet hatte: „Ich weiß, ich habe einen großen Fehler gemacht. Es stimmt alles nicht. Aber ich bin extrem eifersüchtig und deshalb habe ich mir diese Lüge ausgedacht“, behauptet sie, doch Herr Rat will ihr nicht so recht glauben: „Ich denke, es ist in Wahrheit andersrum und die erste Aussage stimmt. Das Problem ist, die Frauen bleiben in solch Fällen über.“