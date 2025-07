Obdachlose übernachten in Rutsche am Spielplatz

Aus dem Büro von Ludwig heißt es, man nehme die Anliegen ernst, verstärke die Sozialarbeit als auch das Angebot. Gleichzeitig wird die Personalnot bei der Polizei kritisiert.

Szene verlagert sich

Dennoch verlagert sich die Drogenszene immer weiter – die „Krone“ berichtete bereits über die Exzesse vor der Lazaristenkirche. Auch die Obdachlosenszene breitet sich immer mehr in den Wohngegenden aus. So kam es ausgerechnet in der ersten Ferienwoche zu unschönen Szenen im Andreaspark.