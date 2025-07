„Da schwitzen sogar die Schwimmer im Wasser“

Schauplatz Feldbach, 34°

Der steirische EM-Springreiter Markus Saurugg erklärt: „Bei dieser Hitze trinken Pferde zwischen 80 und 100 Liter am Tag, normal sind so zwischen 40 und 60. Geritten wird sehr früh oder spät, um der Hitze auszuweichen – viel im Schatten und im Wald. Trainiert wird schon, aber mit Maß und Ziel. Die Pferde werden auch mehrmals am Tag abgespritzt zur Kühlung, im Stall sind Ventilatoren, damit es nicht zu heiß wird. Und auch beim Transport haben sie eine Lüftung – zuletzt bei 40 Grad in Budapest haben sie dadurch nicht einmal geschwitzt.