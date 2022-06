Falsche Interpol-Beamte bringen Opfer um viel Geld

Am Ende waren die Betrüger in Linz am Pfingstwochenende zumindest zwei Mal erfolgreich, die Opfer gaben via WhatsApp ihre Kontodaten weiter, es wurden Überweisungen nach Thailand und Italien getätigt. Denn nur so sei das Geld sicher hatten die falschen Interpol-Beamten ihren Opfern versichert.