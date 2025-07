Bangen bei Rapid! Arnautovic in Türkei gelandet

War also alles grün-weißes Hoffen auf Arnautovic vergebens? Nicht unbedingt – es braucht wenig Fantasie, um sich auch vorstellen zu können, dass Arnautovic samt Familie auch einfach zum Urlauben in die Türkei reiste. Ein Bild von Sarah Arnautovic, das wohl auf ihre Vorfreude auf einen Strandbesuch hinweist, deutet jedenfalls in diese Richtung. So lange er nicht woanders unterschreibt, ist zumindest das Träumen von einem für Rapid auflaufenden Marko Arnautovic definitiv erlaubt …