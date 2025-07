Kärntner Polizist bringt Nationalrat zum Schwitzen

Wer in Österreich etwas ändern will, braucht Geduld. Denn alles dauert. Wie in diesem Fall, der 2018 begonnen hatte – als ein Undercover-Ermittler im BVT-U-Ausschuss um Anonymität bat und keine bekam. Der Polizist kämpfte sieben Jahre lang, ehe nun die Gerichte die Vorgaben für Zeugenbefragungen neu regeln.