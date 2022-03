Tullner ging falschem Microsoft-Mann auf den Leim

Microsoft-Techniker rufen nicht an

Wenn Sie einen Anruf eines angeblichen Microsoft-Technikers erhalten, der Ihren Rechner von Viren befreien will, sollten bei Ihnen augenblicklich die Alarmglocken schrillen. Weder Microsoft noch andere große Software-Häuser rufen die Nutzer ihrer Software von sich aus an, sondern leisten immer nur auf Anfrage Kundendienst. Behauptet ein Anrufer Gegenteiliges, handelt es sich um einen Betrugsversuch.