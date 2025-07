Gastgeber Schweiz unterliegt Norwegen zum Auftakt!

Die Schweizer Fußballerinnen haben zum Auftakt der Heim-EM eine Enttäuschung erlebt! Die Gastgeberinnen mussten sich Norwegen am Mittwoch im Eröffnungsspiel in Basel nach 1:0-Pausenführung noch mit 1:2 geschlagen geben. Nadine Riesen hatte die Schweiz vor 34.000 Zuschauern in Führung gebracht (28.), Norwegens Topstar Ada Hegerberg (54.) und ein Eigentor von Julia Stierli (58.) drehten die Partie. Außenseiter Finnland hatte zuvor etwas überraschend Island mit 1:0 besiegt.