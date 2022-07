Rumänischer Arbeiter in Tirol spurlos verschwunden

Der Vermisste, der sich in Inzing (Bezirk Innsbruck-Land) niedergelassen hatte, ist laut den Ermittlern erst seit 3. Juli in Österreich, um hier zu arbeiten. Drei Tage später verschwand er spurlos. „Er wurde zuletzt am 6. Juli um 7 Uhr in Zirl gesehen“, heißt es vonseiten der Polizei.