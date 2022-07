Krypto-Algorithmus der TU Graz wird zum Standard

Neuer Standard in der IT-Sicherheit

Sechs Jahre später ist nun die Entscheidung gefallen: Vier Post-Quanten-Kryptographie Algorithmen werden zum Standard erhoben - einer dieser Algorithmen, der Signaturalgorithmus SPHINCS+, trägt die Handschrift der TU Graz. Dazu Christian Rechberger, Kryptographie-Experte am Institut für Angewandte Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnologie: „In der Welt der IT-Sicherheit ist diese Entscheidung von enormer Relevanz. Wir werden diese Algorithmen in jeder Software, in jedem Chip finden; von Industrieanlagen bis zum privaten Handy, von Datenzentren bis zum Drucksensor im Autoreifen.“