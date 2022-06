Studie: Wie mächtig sind Quantencomputer wirklich?

Daten werden bisher klassisch verarbeitet und gespeichert - das gilt auch für alle Vorgänge, die sich in der Quantenwelt abspielen. Sobald man etwa den Quantenzustand eines Photons misst, liegt die Information darüber in klassischer Form vor. Daher stellt sich die Frage, ob es nicht besser wäre, solche Quanteninformationen - etwa von Molekülen oder Magnetfeldern, die ja in dieser Quantenwelt „leben“ - durch Quantensensoren zu erfassen, mit Quantencomputern zu verarbeiten und erst ganz am Ende das Ergebnis wieder in die klassische - für uns erfassbare - Form zu bringen.