Neue Verschlüsselung trotzt selbst Quantencomputer

Sensorendaten quantensicher verschlüsselt

Mit dieser Technologie ließen sich beliebige Daten von Sensoren quantensicher verschlüsseln. Wildfeuer denkt dabei etwa an Satelliten, Stromnetze oder Sensorsysteme in Autos. Viele quantensichere Codes seien bereits öffentlich verfügbar, damit Unternehmen sich langsam an die neuen Verschlüsselungsalgorithmen wagen könnten. „Natürlich ist es möglich, dass Quantencomputer die Codes auf einmal knacken können“, so der Forscher. Das Rennen zwischen Quantencomputer und quantensicheren Algorithmen geht also weiter.