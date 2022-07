Tesla-Werk bei Berlin legt Produktionspause ein

Knapp vier Monate nach dem Start geht die Tesla-Fabrik in Brandenburg am Montag in eine zweiwöchige Produktionspause. Dies sei den Mitarbeitern schon vor längerer Zeit angekündigt worden, teilte die Gewerkschaft IG Metall am Freitag mit. Solche Betriebsferien seien nicht unüblich. Dennoch gibt es Unmut in der Belegschaft, und das trotz einer von Tesla angekündigten Lohnerhöhung um sechs Prozent.