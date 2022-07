Lufthansa-Chaos: „Schlamassel in Griff kriegen“

Lufthansa-Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley hat angesichts interner Konflikte bei der Airline durch chaotische Zustände im Sommerreiseboom den Zusammenhalt beschworen. „Entweder wir verlieren gemeinsam oder wir gewinnen zusammen“, erklärte er in einem Interview. Die Lage sei äußerst schwierig und extrem angespannt wie noch nie. Für „Mitarbeiter am Boden und in der Luft“ sei die Situation „grauenvoll“, man müsse „erst einmal den Schlamassel in den Griff kriegen“.