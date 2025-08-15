Richardson gelingt 2. Weltrekord binnen 24 Stunden

LIVE: Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen!
Der Bahnrad-Sprinter Matthew Richardson hat binnen 24 Stunden zweimal den Weltrekord über 200 Meter mit fliegendem Start verbessert!
Der 26-Jährige war am Freitag im türkischen Konya in 8,857 Sekunden um 84 Tausendstel schneller als bei der ersten Sub-9-Sekunden-Marke der Geschichte am Vortag, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 81 km/h entspricht.
Der 2024 für Australien zu drei Olympia-Medaillen gesprintete Rekordmann tritt seit heuer für Großbritannien an.
