Lufthansa-Chef erwartet ab Winter weniger Chaos

Das hielt Spohr in einem Schreiben an die Passagiere und Passagierinnen fest. Das geplante europaweite Einstellen von neuem Personal werde erst im Winter stabilisierend wirken. In dem Schreiben entschuldigte sich der Chef der AUA-Muttergesellschaft und größten Airline-Gruppe Europas zudem dafür, dass „das Hochfahren des komplexen Luftverkehrssystems von fast Null auf derzeit wieder fast 90 Prozent“ nach dem coronabedingten Einbruch nicht zur angestrebten Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und Robustheit geführt habe.