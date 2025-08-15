Tag 2 am Frequency

Diese Stars wollten die Leute unbedingt sehen

Adabei-TV Clips
15.08.2025 00:26
Das Line-up von Tag 2 beim Frequency war vollgepackt mit Stars wie Superstar Shawn Mendes, Dance-Band Scooter, Popstar Nina Chuba und DJ Felix Jaehn. Doch auf wen sich die Leute wirklich am meisten freuten und wer am Ende das Rennen gemacht hat, sehen Sie im Video.

