Alien: Earth -Interview & Kanu des Manitu Premiere

20 Jahre nach dem Kinostart reitet „Der Schuh des Manitu“ zurück ins Kino und das mit einer brandneuen Inszenierung als „Kanu des Manitu“. Außerdem hat Sasa Schwarzjirg mit den Machern der neuen Disney+ Serie „Alien: Earth“ gesprochen über Horror und die Frage: Wer kontrolliert eigentlich wen?