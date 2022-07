Sommerfeeling mit Hits, Oldies und Handwerkskunst

Gespannt sein kann man auf die bevorstehenden Veranstaltungen an diesem Wochenende: Feinster Swing fordert etwa in Vöcklabruck auf, das Tanzbein zu schwingen. Die tschechische Coverband ABBA World Revival sorgt mit Hits wie „Voulez-Vous“ oder „Waterloo“ in St. Georgen/G. für Partylaune, und Sommerfeeling pur verspricht die „Italienische Nacht“, wenn ein Oldie-Treffen der Extraklasse im Herzen von Vorchdorf gastiert.