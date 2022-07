Recyclingprofi übersiedelte an neuen Standort

Erweiterter Standort

Der hohen Nachfrage nach modernen Recyclinglösungen ist das Familienunternehmen Lindner in Spittal nachgekommen. Ein Jahr nach der Gleichenfeier konnte dieser Tage der neue erweiterte Standort endgültig bezogen werden. Neben neuer Büroinfrastruktur wurde in der neuen Produktionsstätte in Robotik, Automatisierung und effektive Fließfertigung investiert.