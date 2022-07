Österreichs Jugend in arger Seelennot

Die Zahlen sind dramatisch: 59 Prozent der Jugendlichen haben ein gestörtes Essverhalten, 55 Prozent zeigen depressive Symptome, und 47 Prozent machen Angstzustände zu schaffen. Die Therapiesituation für diese Leiden war schon vor der Pandemie schwierig. Aktuell betragen die Wartezeiten auf psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung mehrere Monate. „Das ist besonders tragisch, weil durch rechtzeitige Intervention in vielen Fällen eine Chronifizierung verhindert werden kann“, so Prim. Dr. Judith Noske, Kinder- u. Jugendpsychiatrie Hinterbrühl (NÖ), auf einer Pressekonferenz in Wien.