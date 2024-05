Durch häufiges Erbrechen droht Elektrolytmangel

Welche Frauen betroffen sind

Zu den Risikofaktoren gehören neben der ersten Schwangerschaft und jungem mütterlichen Alter auch Mehrlingsschwangerschaften, Schilddrüsenüberfunktion und Adipositas. Außerdem dürfte ein bestimmtes Hormon ursächlich daran beteiligt sein, wie es einer werdenden Mutter geht, nämlich GDF15. Da dieses auch in der Plazenta gebildet wird, steigt die Konzentration im Blut während der Schwangerschaft stark an. Bei jenen, die an starker Übelkeit und Erbrechen litten, fand man höhere Konzentrationen von GDF15 im Blut als bei Schwangeren mit wenig oder keinen Symptomen