Lebensgefährtin gewürgt, bis sie im Spital starb

Verdächtiger nach Tat: „Ich hab die Evi getötet“

Letztlich war die falsche Marmelade schuld an der Tragödie, sagt er, die er aufs Brot schmierte. Sie habe ihn „wieder einmal“ beschimpft, er soll seine Sachen packen und gehen: „Aber es ist mein Elternhaus und ich sah vor meinem geistigen Auge, wie sie es zerstört. Das wollte ich stoppen.“ Also drückte er zu. Drei bis vier Minuten lang. Bis ihre Beine wegknickten. Dann rief er den Bruder an: „Ich hab was Schlimmes gemacht. Ich hab die Evi getötet.“ - Das Urteil: elf Jahre Haft, nicht rechtskräftig.