Zu teuer: Netflix-Kunden sind immer unzufriedener

Netflix-Zahlen sorgten an Börse für Schockwellen

Tatsächlich hat Netflix geschäftlich Federn lassen müssen: Im Mai sorgte die Meldung, dass Netflix zum ersten Mal überhaupt Abonnenten verloren hat, für Schockwellen an den Börsen. Das Management will nun gegensteuern, indem es das haushaltsübergreifende Teilen des Netflix-Accounts erschweren und von Mitbenutzern eine Gebühr einheben will.