In Russlands Kinos werden Schwarzkopien vorgeführt

Vorführungen werden auf Telegram beworben

Seit dem Rückzug der westlichen Filmstudios tauchen in sozialen Medien wie dem in Russland populären Netzwerk VK und dem Messenger Telegram nun Veranstaltungs-Ankündigungen auf. Darin werden Vorführungen der neuesten Hollywood-Streifen wie „The Batman“ oder „Don’t Look Up“ in Kinos in verschiedenen russischen Städten angepriesen. Die Eintrittskarten gibt es um umgerechnet rund sieben Euro.