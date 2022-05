Netflix: Wer Konto teilt, bezahlt ab Oktober mehr

Nach einem schwachen Quartal, in dem der Streaming-Pionier erstmals Nutzer verloren hat, will Netflix das Ruder rasch wieder herumreißen. Zu diesem Zweck will man Nutzer, die ihr Konto mit Personen teilen, die nicht im gleichen Haushalt wohnen, bereits ab Oktober mit einer Zusatzgebühr belasten. Auch ein günstigeres, teils werbefinanziertes Abo soll früher eingeführt werden als zunächst geplant.