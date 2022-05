Netflix feuert nach miesem Quartal 150 Mitarbeiter

Nach einem enttäuschenden Quartal mit rückläufigen Abonnenten-Zahlen setzt Netflix nun den Rotstift an und entlässt 150 Mitarbeiter, die meisten davon in den USA. „Diese Veränderungen sind in erster Linie geschäftlichen Erfordernissen geschuldet und nicht den Einzelleistungen“, hieß es in einer Erklärung.