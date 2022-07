Weniger Homeoffice befeuert Flipchart-Nachfrage

Nach dem Schuljahr ist vor dem Schuljahr: Fünf Tage vor dem Zeugnistag in Oberösterreich blickt die „Krone“ hinter die Kulissen von Hefte- und Blöcke-Hersteller Format Werk in Gunskirchen. Das Unternehmen gibt sich unerschrocken - weder die zunehmende Digitalisierung in den Schulen noch die Entwicklung zum papierlosen Papier machen Angst.