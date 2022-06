Heinzel Group übernimmt Papierfabrik Steyrermühl

Der Standort Laakirchen soll ab Jänner 2024 ein Zentrum für nachhaltige Verpackungspapiere und erneuerbare Energien werden. Die Laakirchen Papier AG gehörte bereits bisher zur Heinzel Group. Drei Kilometer entfernt betreibt UPM in Steyrermühl derzeit eine Papiermaschine für die Herstellung von Zeitungspapieren, ein Sägewerk und eine Reststoffverbrennungsanlage. UPM will den Betrieb am Standort bis Jahresende unverändert fortsetzen und dann die Produktion von grafischen Papieren einstellen. Von der Übernahme sind 400 Beschäftigte in Steyrermühl betroffen.