Preise in der Papierbranche völlig von der Rolle

Wachstumschance Amazon

Österreichs größter Papierwarenhersteller für Büro und Schule ist in Österreich, Deutschland, in der Schweiz, in Skandinavien und in den Benelux-Ländern stark vertreten. Nun sollen mithilfe des Onlineshopping-Riesen Amazon neue Märkte erobert werden - Format Werk denkt da an Italien und Großbritannien. In Gunskirchen werden Ausbaupläne gewälzt: Neun Millionen Euro sollen in die Erweiterung der Produktion und in Lagerflächen investiert werden.