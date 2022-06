Russen setzen verstärkt auf Raubkopien und Linux

Microsoft hatte Anfang des Monats bekannt gegeben, dass es seine Geschäfte in Russland erheblich einschränkt und sich damit in eine lange Liste von Unternehmen eingereiht, die ihre Geschäfte in dem Land im Zuge der weitreichenden Sanktionen wegen des Krieges in der Ukraine einstellen. Der Schritt treffe Russland hart, da das Land auf ausländische Software angewiesen sei, um viele seiner technischen Systeme in der Produktion und im Ingenieurwesen zu betreiben, berichtete Bloomberg am Dienstag.