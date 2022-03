Moskau diskutiert Straffreiheit von Schwarzkopien

Hacker, Sperren, Boykott: Moskau ist digital isoliert

Russland steht wegen Putins Krieg in der Ukraine digital unter Druck: Seit Beginn werden sowohl in der Ukraine als auch in Russland Hackerangriffe verzeichnet, auch bisher unbekannter Schadcode wurde entdeckt. Das Anonymous-Kollektiv hat dem Kreml offiziell den Krieg erklärt. Westliche Regierungen haben den Zugang zu staatlich-russischen TV-Kanälen gesperrt, große IT-Konzerne ziehen sich vom russischen Markt zurück.