Eselei in OÖ-Fußball-Camp nicht nur wegen Kamelen

„Ich glaub’, mich tritt ein Pferd“, dachten sich die Innviertler, als sie am Dienstagvormittag im Fußball-Camp in der DANA-Arena in Windischgarsten neben den vierbeinigen Stars der Zirkus-Manege trainieren mussten - und dann mehrere Esel just nach einer kurzen taktischen Ansprache von Christian Heinle zu schreien und brüllen begannen.