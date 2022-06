Eugendorf: Bereit für neue Generation

Seit 33 Jahren lenkt Bürgermeister Johann Strasser (ÖVP) die Geschicke in Eugendorf. In diesem Zeitraum ist viel passiert. Eine Zahl ist besonders beeindruckend: zehn. Denn alleine mit sovielen Verkehrslandesräten hatte der 73-Jährige in seiner Amtszeit zu tun. Viel mehr dürften es nicht mehr werden. Denn in der Flachgauer Gemeinde ist schon alles für einen Wechsel an der Ortsspitze vorbereitet.