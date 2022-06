Maßnahmen gegen tiefen Wasserstand laufen an

Zuleitung noch nicht fix

Weniger schnell geht es in anderen Bereichen. Die Zuleitung von Wasser aus der Moson-Donau hängt weiterhin in der Luft – es scheitert an Ungarn. Das Nachbarland habe zwar großes Interesse an dem Projekt, die nationale Finanzierung sei aber noch nicht sichergestellt, so Christian Sailer, Leiter der Task Force Neusiedler See.