Segel-Saison am Neusiedler See fällt kurz aus

Das große See-Opening mit zahlreichen Surfern dieses Wochenende konnte der tiefe Wasserstand nicht trüben. Bei den Seglern sieht die Sache anders aus. Die Hafenbetreiber von Rust, Neusiedl am See und Breitenbrunn bestätigten durchgehend: Viele Bootsbesitzer warten noch zu, wie es mit dem See weitergeht. Noch sei keine hohe Frequenz beim Kranen bemerkbar, meint etwa Harald Weiss, Geschäftsführer der Seebad-Gesellschaft Rust. An die 1000 Liegeplätze gibt es in der Storchenstadt, nahezu alle sind vergeben.