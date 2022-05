Rudern und paddeln für Erhalt des Neusiedler Sees

Rudern für den See

Auf die drohende Austrocknung macht Lake-Mania am 5. Juni aufmerksam. Ab dem Seebad Rust wird für den Erhalt des Neusiedler Sees gerudert und gepaddelt. Von dort geht es 37 Kilometer weit per Boot, Kajak oder Kanu über Mörbisch, Illmitz und Podersdorf retour nach Rust. Jeder kann mitmachen. Details zur Initiative Lake-Mania 22 #SOS Neusiedler See finden sich im Internet.