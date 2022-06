Der unzerstörbare Pauli überraschte sich selbst

Schweren Herzens hatte Paul Lindner (Bikefriends Salzburg) vergangenen Mittwoch für das „Race across the alps“ mit Start und Ziel in Nauders (T) abgesagt. Als einziger Teilnehmer war der 58-jährige Salzburger bisher bei allen 20 Auflagen des „härtesten Eintages-Radrennens der Welt“ (540 Kilometer, 14.000 Höhenmeter) dabei, zweimal hat er es gewonnen. Just die 21. Auflage schien wegen massiver Rückenprobleme in weiter Ferne.