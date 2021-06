Paulis Ritt durch die Hölle - und wieder zurück

Zwölf Alpenpässe, darunter zweimal das fast 2800 Meter hohe Stilfser Joch, 525 Kilometer und 14.000 Höhenmeter: Das sind die Eckdaten des „Race across the alps“. Das von vielen Experten als härtestes Eintages-Radrennen der Welt bezeichnet wird. Nach einer coronabedingten Pause erfährt es am Freitag mit Start und Ziel in Nauders am Reschenpass (Tirol) seine 20. Auflage. Nur 45 Hartgesottene (darunter eine Frau) sind im erlesenen Starterfeld dabei. Mittendrin: Evergreen Paul Lindner.