Tolle Stimmung bei Konzerten unter der Burg

Am Freitag ab 17 Uhr sorgte HOWART.Live für Festival-Feeling. Die einzigartige Location, gepaart mit zahlreichen Angeboten für Hungrige und Durstige, kam bei den Besuchern bestens an. „7000 Besucher lockte HOWART.Live am Freitag nach Launsdorf“, zeigt sich Geschäftsführer Stefan Walcher zufrieden. Und auch am nächsten Tag, am Samstag, blieb kein Fuß still. „Parov Stelar brachte seinen berühmten Electro Swing nach Kärnten!“ Die beiden Konzerte verschafften wohl einigen ein unvergessliches Wochenende.