Hagel zerstörte historische Stifts-Fenster

„Die tennisballgroßen Hagelkörner haben beim jüngsten Unwetter alle 13 Fenster des Stifts zerstört“, so Pater Nikolaus. „Das größte Fenster ist zwölf Meter hoch, die anderen drei bis vier Meter. Die Fenstergläser in Bleifassungen stammen zum Teil aus dem 19. Jahrhundert. Die Hagelkörner sind nur so durchgeschossen. Teile der zertrümmerten Scheiben blieben in den Holzbänken stecken. Bis zur Sakristei war alles voll Scherben. Die Versicherung ermittelt jetzt, der Wert ist jedoch nicht zu ersetzen.“